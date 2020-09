La giornata elettorale: M5S e Salvatore sull’elisoccorso, per Chiappori “Toti allo sbando”, Sanna a Cairo

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, martedì 8 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

ELISOCCORSO, MOVIMENTO 5 STELLE: “BASTA PRIVATIZZARE. L’ELISOCCORSO DEVE RIMANERE PUBBLICO”

“Non ci stancheremo mai di ripeterlo: basta privatizzazioni. La Sanità ligure si sta avviando sulla pericolosa strada della Lombardia, con il pubblico che lentamente ma inesorabilmente si trova costretta a cedere il passo all’ingordigia del privato e di chi lo sostiene. Una visione miope che ha già presentato un conto salato: la privatizzazione del Servizio Pubblico ha infatti divorato settori strategici che non possono e non devono creare profitto a spese della comunità. Ed è esattamente quello che sta succedendo con l’elisoccorso, servizio storicamente svolto in Liguria dai Vigili del Fuoco, in grado di garantire interventi efficienti e altamente professionali in sinergia con il personale sanitario. Servizio che da sempre fa gola ai privati e che la Giunta a trazione leghista è infine riuscita a servire su un piatto d’argento all’ennesima compagine privata”, dichiarano i pentastellati liguri a margine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Genova, al CAP di via Albertazzi di fronte alla Caserma dei VVF.

... » Leggi tutto