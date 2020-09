Magazzini del Cotone, pronte le aule del Tribunale in trasferta per l’emergenza Covid

Genova. A poco più di un mese dal disallestimento della maxi aula del Tribunale sulla terrazza del padiglione Jean Nouvel, Porto Antico torna a essere la sede delle udienze di importanti procedimenti, quali quelli relativi al crollo della Torre Piloti (la pronuncia della sentenza è attesa per il 9 settembre) e al disastro del Ponte Morandi.

In questi giorni, quindi, gli spazi del Modulo 5 dei Magazzini del Cotone sono stati allestiti nel rispetto delle linee guida indicate dal Governo in relazione a distanziamenti interpersonali, interventi di sanificazione, dotazioni tecniche e igieniche indispensabili.

