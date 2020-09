Roa Marenca Donna, il gruppo di “intrepide” giunto a Loano dopo 170 chilometri in bici e a cavallo

Loano. Questo pomeriggio il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, e l’assessore a turismo e sport, Remo Zaccaria, hanno accolto a Palazzo Doria le partecipanti di “Roa Marenca Donna”, la manifestazione che ha visto “un manipolo di donne ben terminate” percorrere e raccontare (in diversi modi) il Sentiero 2M Roa Marenca, che collega Montaldo Mondovì a Loano.

Il sentiero Roa Marenca è stato creato lo scorso anno nell’ambito del progetto “Sentieri 2M Mare&Monti”, l’iniziativa promossa dall’omonima associazione ligure-piemontese (presieduta da Marco Quaranta e Maurizio Pagliarini) che ha come obiettivo primario quello di ricostruire in chiave turistica l’antica rete di sentieri che collegava la Liguria ed il Piemonte. Il progetto vede come capifila il Comune di Montaldo di Mondovì, insieme alla commissione cultura, e il Comune di Loano.

