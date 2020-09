Scuole, Toti: “Rinviare l’apertura al 24 settembre? Non ne comprendo le ragioni”

Genova. “Le ordinanze giustificate da un ritardo dei lavori perché bloccati da una precedente ondata di Covid sono legittime, tutte le altre motivazioni non sono giustificabili dal punto di vista del quadro epidemiologico“. È l’avvertimento che il presidente ligure Giovanni Toti lancia ai sindaci che in queste ore stanno decidendo di rinviare l’apertura delle scuole al 24 settembre, cioè dopo le elezioni. “Non ne comprendo le ragioni“, ha aggiunto.

In provincia di Genova finora è stato il sindaco di Bogliasco ad aprire la strada con un provvedimento che mette in “pausa didattica” le scuole facendo saltare di fatto l’apertura il 14 settembre. Altri Comuni, come quelli della Val Trebbia e dell’alta Val Bisagno, stanno valutando se muoversi in maniera analoga.

... » Leggi tutto