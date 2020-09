Tampona un tir, la polstrada lo controlla: aveva il cronotachigrafo truccato per guidare di più

Genova. Alla guida di un mezzo pesante tampona in autostrada: aveva il cronotachigrafo manomesso. E’ successo stamattina verso le otto, lungo le curve della A7 che da Bolzaneto portano al casello di Genova Ovest.

Un pesante autocarro frigo di una ditta dell’hinterland milanese, condotto da un cittadino rumeno sulla cinquantina, ha tamponato violentemente un autoarticolato che lo precedeva. Fortunatamente nessun ferito nell’urto, ma gli ingenti danni ai mezzi hanno costretto i due autisti ad accostare in una piazzola di sosta, anche per liberare la strada in quelle ore solitamente assai trafficata.

... » Leggi tutto