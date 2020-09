Tosi (M5S): “Valle Stura ed entroterra dimenticati dalla giunta regionale”

Genova. “Nell’agenda di chi ha governato la Regione in questi cinque anni è mancata l’attenzione ai territori, in particolare a quelli dell’entroterra ligure dove i problemi sono ancora gli stessi del passato nonostante le roboanti promesse elettorali fatte dal centrodestra nel 2015. Dissesto idrogeologico, trasporti insufficienti e inadeguati, disservizi, falle sanitarie come l’inaccettabile scoperto pediatrico dei fine settimana. Ed è solo la punta dell’iceberg”, dichiara il consigliere uscente e candidato alle Regionali 2020 Fabio Tosi.

“Lunedì, ho incontrato sindaci e rappresentanti dei cittadini sul territorio e toccato con mano le criticità che affliggono la Valle Stura: a livello di attenzione regionale, Rossiglione, Masone e Campo Ligure sembrano un’altra Liguria”.

