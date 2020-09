A tu per tu con mister Andrea Di Somma

A tu per tu con Andrea Di Somma, allenatore che nella stagione sportiva in corso guida la Goliardicapolis, squadra che milita nel campionato di Promozione. Di Somma, da calciatore, ha giocato con Pavia, Savona, Sammargheritese, Rapallo, Livorno, Castelnuovo Garfagnana, Massese, Sestrese, Lavagnese, San Cipriano, Bogliasco, D’Appolonia, CulmvPolis, Virtus Sestri, Golfo Paradiso PRCA, Sori, Genovese, Little Club G. Mora. Da allenatore ha condotto il Little Club James.

