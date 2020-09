Axpo Open, sui campi di Bogliasco brilla la stella Andrea Basso

Bogliasco. L’albo d’oro dell’Axpo Open, come è ormai tradizione organizzato dal TC Bogliasco, si è arricchito di un altro nome di assoluto prestigio. Ad alzare il trofeo del vincitore è stato infatti Andrea Basso, numero 301 del mondo nel 2018, in tabellone principale agli Internazionali d’Italia l’anno scorso, battuto da Marin Cilic.

Il ventiseienne mancino genovese a Bogliasco ha superato in finale in due set per 6/4 6/1 Alessandro Ceppellini, bandiera del Park Genova e a lungo compagno di squadra di Basso in gialloblu.

... » Leggi tutto