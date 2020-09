Crisi idrica nel Ponente ligure, Chiappori: «Il rischio di uno sciopero delle bollette è altissimo»

Diano Marina. «Il balletto dell’acqua. Dopo l’ennesimo disastro idrico nel Ponente, che si somma a crisi economica, sanitaria da Covid e a quella delle ferrovie ed autostrade, ci tocca pure assistere al teatrino degli abbelinati. C’è il pupazzo che urla e accusa tutti fingendo di dimenticarsi che da 20 anni è amministratore e non si è mai vista una sua azione concreta sull’acqua: un poveraccio. Ci sono i burattini che fingono di risolvere i problemi, quando sono i principali affossatori dell’acqua pubblica nel Ponente: i soliti volponi che hanno remato per 10 anni contro l’acqua pubblica. C’è la Regione che ha nominato dopo anni di inerzia un Commissario solo dopo essere stata diffidata legalmente. In mezzo il pubblico pagante che piglia solo mazzate!

