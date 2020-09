Il pediatra Ferrando: “Per i bambini il Covid è simile a tanti altri virus, al tampone non c’è alternativa”

Liguria. La speranza è che almeno in corso d’opera possano entrare in gioco i tamponi salivari, meno invasivi di quelli naso-faringei – ma serve l’ok del ministero e servono investimenti da parte della sanità pubblica – per adesso, però, l’unico modo per individuare un eventuale caso di Covid in pazienti pediatrici, e di farlo in fretta, resta il classico tampone che si infila nel naso e nella bocca. Un gesto fastidioso da subire per gli adulti, figuriamoci per un bambino, ma questo è quanto. “L’alternativa è il rischio di una epidemia di Covid 19”, dice Alberto Ferrando, noto pediatra genovese e presidente della società italiana di pediatri extraospedalieri. “Il tampone è a oggi l’unico strumento per comprendere come si sta diffondendo il virus per evitare di tornare nella situazione disperata di febbraio-aprile”.

Molti genitori sperano che il proprio pediatra possa essere in grado, con una visita, di scongiurare che determinati sintomi corrispondano al temuto coronavirus, ma non può essere così. “Non si può stabilire la contagiosità o meno di una persona in base a una, pur accurata e dettagliata, visita medica – ribadisce Ferrando – anche perché quante persone risultate poi affette da Covid 19 non avevano disturbi e poi sono finite ricoverate”.

