Il sogno della PSA Olympia è diventato realtà: Valentina Arrighetti è una nuova giocatrice gialloblù

Genova. Le voci giravano ormai insistentemente da diverse settimane, ora è diventato ufficiale: Valentina Arrighetti è una nuova giocatrice della PSA Olympia.

Il mercato in entrata delle gialloblù voltresi si chiude col botto con l’arrivo di una giocatrice di caratura mondiale che ha vinto tutto nel corso della sua carriera. La campionessa genovese coi club vanta nel suo palmarès ben due campionati italiani, due Champions League, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia. I risultati non mancano anche con la prestigiosa maglia della Nazionale italiana indossata in ben 228 circostanze: tra i successi più importanti spiccano una Coppa del Mondo, un Campionato europeo, un Gran Champions Cup, due bronzi al World Grand Prix.

... » Leggi tutto