Nel porto di Andora arriva Seabin, il bidone mangia rifiuti

Andora. Si chiama Seabin. E’ stato definito il bidone mangia rifiuti e a breve sarà operativo nel porto di Andora. Sarà presentato, ufficialmente dall’Ama, venerdì 11 settembre alle 11.30 nell’ambito dell’incontro di apertura di “Azzurro Pesce d’Autore” e segna il nuovo percorso dell’Azienda Multiservizi del comune di Andora che punta ad ampliare servizi e procedure a basso impatto ambientale.

“Il dispositivo di raccolta dei rifiuti galleggianti, ideato da due surfisti australiani, fa parte di un progetto internazionale che vuole creare un effetto domino che porta a finanziare la costruzione di altri dispositivi grazie alla vendita e il riciclo della plastica raccolta – spiega il presidente dell’Ama, avvocato Fabrizio De Nicola – L’apparecchio può funzionare 24 ore al giorno, tutti i giorni, per intercettare quei rifiuti che convergono in mare e nei porti grazie all’azione dei venti e delle correnti. E’ capace di attrarre ben 25mila litri di acqua all’ora e raccogliere fino a 500 kg di rifiuti all’anno. Cattura rifiuti in plastica, ma anche microfibre o mozziconi di sigaretta e restituisce l’acqua purificata. Seabin, nello specifico è un sistema economico, a bassa manutenzione che si propone come alternativa alle imbarcazioni per la raccolta dei rifiuti. Andora è candidata anche a ricevere un ulteriore dispositivo gratuitamente nell’ambito dell’iniziativa LifeGate PlasticLess®, il progetto di LifeGate che intende promuovere un modello di economia e di consumo davvero circolare con lo scopo di ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti, soprattutto i più dannosi per l’ambiente come le plastiche”.

