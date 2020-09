Regionali 2020, Arboscello: “Campus di Savona eccellenza europea, ma dimenticato dal centrodestra”

Savona. “Il campus di Savona è un’eccellenza europea, ma è stato dimenticato dal centrodestra. Servono subito investimenti per studenti, ricercatori e imprese tecnologiche”. Lo afferma Roberto Arboscello, candidato alle regionali con il Pd a sostegno di Ferruccio Sansa.

“Savona ha un campus con caratteristiche uniche in Italia: non una sede decentrata dell’Università di Genova ma un vero e proprio Polo dell’ateneo con peculiarità ed eccellenze. Negli anni, prima dell’avvento di Toti in Regione, si è investito molto sul Campus, potenziando la sua vocazione nel settore della ricerca sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità ambientale. E i risultati si sono visti: il living lab creato da Enel, i tanti progetti europei vinti, i giovani ricercatori arrivati a Savona per sviluppare tecnologie di livello internazionale”.

