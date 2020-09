Regionali 2020, Aristide Massardo sottoscrive il documento #NextLiguria di Confartigianato

Liguria. Aristide Massardo è il primo candidato alla presidenza della Regione Liguria a sottoscrivere le proposte di Confartigianato per lo sviluppo del territorio ligure nel prossimo quinquennio.

L’incontro e la firma del documento #NextLiguria (lo trovi qui), che contiene i sei macro-temi e le rispettive azioni concrete per il rilancio delle micro e piccole imprese liguri, si sono svolti oggi nella sede dell’associazione di categoria, in via Assarotti a Genova.

... » Leggi tutto