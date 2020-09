Scuola, gli studenti genovesi invitano i presidi all’assemblea in piazza: “Venite a dirci come si inizia lunedì”

Genova. Sono al lavoro a preparare striscioni e cartelli gli studenti genovesi del coordinamento 16cento in vista nell’assemblea pubblica che si svolgerà in piazza Matteotti venerdì pomeriggio.

I ragazzi che hanno coinvolto associazioni, docenti e sindacati, hanno esteso l’invito ai dirigenti scolastici delle scuole superiori della città: “La campanella è ormai suonata – scrivono gli studenti in un volantino – venite in piazza a spiegarci come si inizia lunedì se lo sapete”.

