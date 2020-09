Scuola, il piano del trasporto pubblico a Genova: tutte le misure di Amt, Atp e Trenitalia

Genova. Si è svolta oggi, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico del 14 settembre, una riunione operativa per fare il punto sulla necessaria implementazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per consentire la mobilità degli studenti, tenuto conto delle nuove linee guida che consentono il carico fino all’80% della capacità dei mezzi. Questi i dettagli forniti dalle diverse aziende del trasporto su gomma e su ferro che gestiscono i servizi in ogni ambito territoriale dopo i necessari confronti con Regione, Province, Direzione scolastica regionale, Anci.

AMT

Amt ha comunicato che dal 14 settembre il servizio riprenderà la massima consistenza prevista dal contratto vigente, prevedendo una elevata frequenza nella fascia tra le 7 e le 8.15 del mattino. Inoltre, sulla base delle informazioni della Direzione Scolastica regionale, secondo la diversificazione degli ingressi prevista da alcune scuole, si prevede di intervenire nel corso della prima settimana con corse aggiuntive tra le 8.30 e le 9 verso i plessi interessati.

