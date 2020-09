Genova. Si è svolta oggi, in previsione dell’avvio dell’anno scolastico del 14 settembre, una riunione operativa per fare il punto sulla necessaria implementazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per consentire la mobilità degli studenti, tenuto conto delle nuove linee guida che consentono il carico fino all’80% della capacità dei mezzi.

... » Leggi tutto