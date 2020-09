Scuole, la Liguria tira dritto: si apre il 14 settembre. Ma un quarto dei Comuni ha “seri problemi”

Genova. Le scuole riapriranno il 14 settembre in tutta la Liguria, eccetto sei Comuni (in realtà potrebbe essere qualcuno in più) che hanno deciso di rinviare a dopo le elezioni. Tuttavia il 26,4% dei 176 Comuni che ospitano scuole lamenta “seri problemi di adeguamento delle aule o mancanza di insegnanti”. E ben 38mila studenti in tutta la regione non avranno a disposizione un banco monoposto allo squillare della prima campanella.

È quanto emerge dalla riunione tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Anci e i vertici della sanità regionale che ha confermato la linea tracciata da Giovanni Toti: nessuna proroga, visto che anche il Governo è fermo sulla decisione di partire lunedì, e quei sindaci che hanno firmato ordinanza lo faranno col rischio di vedersela impugnare perché illegittima.

