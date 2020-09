Tiro a volo: Gabriele Solari è campione italiano Junior

Leivi. Il settore giovanile del tiro a volo ha assegnato i titoli di campione italiano 2020. A decretare i migliori di quella che è stata una stagione agonistica davvero atipica sono state le pedane del Tav Montecatini Pieve a Nievole, in Toscana, nelle cui strutture si sono dati appuntamento 324 giovani promesse di Fossa Olimpica e Skeet. Con un incremento rispetto al 2019 di 17 presenze: anche questa gara ha confermato il trend positivo di un movimento in crescita ed in piena salute.

A dominare la classifica degli Junior maschili è stato il ligure Gabriele Solari di Leivi, tesserato Carabinieri, un vero talento di questo sport, autore di una straordinaria gara con una finale da cardiopalma, archiviata con un eccellente 47/50 che gli è valso medaglia d’oro e scudetto tricolore.

