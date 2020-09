Tirreno Power a giudizio per i danni alluvionali di Millesimo: inchiesta archiviata

Millesimo. E’ stato archiviato in via definitiva dal Tribunale di Savona il procedimento su Tirreno Power a seguito della richiesta di giudizio avanzata dal Comune di Millesimo per i danni alluvionali del 24 novembre 2016, relativi alla vicenda della diga e all’esondazione che aveva colpito l’abitato della località valbormidese nella giornata di allerta rossa.

Tirreno Power aveva sempre respinto le accuse di responsabilità mosse dall’amministrazione comunale di Millesimo: il Gip Fiorenza Giorgi ha rigettato l’opposizione avanzata dal Comune dopo la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero: “La proposta opposizione non contiene elementi tali da giustificare la prosecuzione delle indagini preliminari” si legge nel decreto.

... » Leggi tutto