Unioni civili e matrimoni con la mascherina. Ecco dove e come sposarsi a Taggia

Taggia. Buone notizie per chi ha scelto di sposarsi (o unirsi civilmente) nel Comune tabiese. A causa dell’emergenza covid e delle misure adottate per impedire il diffondersi del virus, dal 22 maggio scorso il rito civile si poteva celebra solo in municipio, nella sala polifunzionale, alla presenza di massimo 5 persone, ovvero quelle strettamente necessarie: marito e moglie, pubblico ufficiale officiante e testimoni.

