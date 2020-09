Ventimiglia, Sansa su migranti: «Modello migliore è quello tedesco»

Ventimiglia. «Ventimiglia ha attraversato un’emergenza straordinaria negli ultimi anni e gli abitanti non sono senz’altro persone poco accoglienti e non attente ai bisogni degli immigrati, però da una parte c’era l’emergenza dei migranti, dall’altra il disagio della popolazione e a livello di Regione e di Governo, parlo degli anni passati, si sono lasciate sole queste categorie di persone che avevano bisogno e questo, ovviamente, ha creato una contrapposizione naturale tra le due parti che non sono certamente ostili l’una nei confronti dell’altra». Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria Ferruccio Sansa, giunto a Ventimiglia nel tardo pomeriggio per incontrare i rappresentanti di alcune associazioni locali impegnate nel sociale.

Sansa ha detto ai presenti di essere stato più volte a Ventimiglia e in altre zone di confine, per seguire, da giornalista, i migranti che cercavano di recarsi in Francia.

