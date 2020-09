Albenga, ripartono le attività dei City Angels: “Servono volontari. Aiutateci ad aiutare”

Albenga. Dal prossimo martedì 15 settembre, gli “Angeli” torneranno in giro per la città con i loro servizi che coinvolgeranno non solo Albenga, ma tutto il comprensorio.

Sono i City Angels. Uomini e donne che operano principalmente per strada occupandosi degli “Invisibili”, ossia quelle persone senza fissa dimora che si trovano ai margini della società, dei tossicodipendenti, abbandonati e maltrattati, che rischiano di trovarsi in situazioni al limite della pericolosità, senza tralasciare le attività di controllo di vicinato.

