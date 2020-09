Allarme sanità nel savonese: mancano medici specialisti e di medicina generale

Savona. “Da ormai molto tempo il Sistema Sanitario Nazionale risente della gravissima crisi dovuta alla carenza di medici specialisti”. L’allarme arriva dall’Ordine dei Medici della provincia savonese.

“La situazione è nota da anni, segnalata dalla Federazione Nazionale Degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri (FNOMCeO) e da vari sindacati medici da almeno 10 anni se non di più. Nel 2010, nel corso di un importante congresso tenutosi a Savona vi fu un’importante relazione presidente della FNOMCeO dott. Amedeo Bianco che presentava le proiezioni della curva di decremento dei medici per gli anni successivi con estrema preoccupazione. Bene negli anni successivi ci siamo ora, i dati presentati nel 2010 dal Dott. Bianco ora sono reali, non sono più delle previsioni ma realtà, confermando la precisione dei calcoli eseguito 10 anni fa”.

