Amt, lunedì scatta l’orario invernale: “Siamo al massimo livello possibile, 484 bus in ora di punta”

Genova. Lunedì 14 settembre entra in vigore l’orario invernale di Amt. “Con la programmazione invernale, l’azienda mette in campo il massimo della sua capacità produttiva, in termini di personale e mezzi, per far fronte alle esigenze di mobilità dei genovesi in una stagione autunnale ancora caratterizzate dalle norme anti Covid”, è quanto spiegano in una nota dagli uffici di via Montaldo.

I passeggeri negli ultimi mesi, dopo un forte calo, sono progressivamente aumentati fino ad arrivare a circa il 75% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. “Per garantire alla città un trasporto efficace e sicuro – afferma Amt – l’azienda ha programmato l’offerta di servizio al massimo livello e ha previsto di intervenire, qualora se ne generasse la necessità, con ulteriori azioni mirate.

... » Leggi tutto