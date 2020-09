Autostrade, controlli e manutenzioni: ecco le chiusure notturne

Liguria. Ecco il programma delle chiusure nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre per le attività di controllo e manutenzione sulla rete autostradale ligure (QUI il dettaglio e gli orari di chiusura).

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del ramo di allacciamento della A7 Serravalle-Genova con la A12 Genova-Sestri Levante per chi provenendo da Milano è diretto in A12. In alternativa, si potrà proseguire lungo la A7 fino alla barriera di Genova ovest dove uscire e rientrare per poi immettersi in A12.

... » Leggi tutto