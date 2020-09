Buona la prima per il Genoa di Maran: contro il Carpi finisce 2-1

Genova. Allo stadio “La Sciorba” di Genova è andato in scena il primo impegno stagionale per la squadra allenata da Rolando Maran, tecnico che ha preso il posto di Davide Nicola con però il medesimo obiettivo: condurre la compagine genovese alla salvezza. L’ex tecnico del Cagliari ha potuto ottenere alcune interessanti indicazioni dalla “sgambata” di oggi, la quale ha visto i suoi protagonisti contro il Carpi, formazione che tanto bene ha fatto nello scorso campionato di Serie C. I rossoblù per affrontare il match odierno si sono schierati con il 3-5-2, modulo che dovrebbe essere quello di riferimento durante la nuova stagione.

Il calcio dopo il lockdown si sa, è sorprendente, per questo era vietato sottovalutare gli avversari di oggi, desiderosi di far bene contro un’avversaria di due categorie superiore. Alla fine a spuntarla è stato il Genoa che, nonostante le numerose assenze, grazie alla ritrovata vena realizzativa di Favilli, è riuscito a superare di misura gli emiliani allenati da Sandro Pochesci. Una vittoria che è sicuramente riuscita a fornire delle risposte importanti in merito a molti membri della rosa rossoblù, che dopo l’ufficializzazione dell’acquisto di Czyborra dall’Atalanta attende ulteriori rinforzi.

