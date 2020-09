Concorso per specializzandi, Viale: “Dai medici di famiglia un plauso alla Regione Liguria”

Genova. La Regione Liguria è la prima in Italia ad aver deliberato sulla pubblicazione dei primi bandi di concorso per l’ammissione di laureati in medicina e chirurgia al corso triennale di formazione specifica in medicina generale per gli anni 2020/2023.

“Un plauso ci arriva da Silvestro Scotti, segretario generale FIMMG (Federazione Medici di Medicina Generale) che riconosce alla nostra regione e al mio assessorato un merito importante”, segnala l’assessore ligure alla sanità Sonia Viale.

