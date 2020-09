Coronavirus, Toti: “Le scuole sono il luogo più sicuro per i nostri bambini”

Genova. “Le scuole sono il luogo più sicuro dove far stazionare i nostri bambini nelle prossime settimane”. Lo conferma questa sera durante il punto stampa sull’emergenza coronavirus il presidente ligure Giovanni Toti che conferma l’apertura al 14 settembre per “tutta la Liguria, nessuna provincia esclusa” e quindi anche per La Spezia, dove oggi i contagi sono tornati a salire in maniera vistosa con 114 nuovi positivi.

“Con questa situazione ospedaliera e questo livello di circolazione non cambia assolutamente niente – ha spiegato Toti -. Riteniamo che per le norme applicate, per l’attenzione messa dal sistema, per lo scudo sanitario che stiamo mettendo a ombrello sulle istituzioni scolastiche, per la profilassi all’interno degli istituti” le scuole siano molto più sicure “rispetto a molti comportamenti totalmente legittimi che si sono tenuti durante l’estate e in queste settimane di gioco in comunità e incontri al parco. Diciamo che i bambini si frequenteranno meno a scuola di quanto si frequentano al parco coi loro amichetti”.

