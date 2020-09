Gronda, De Micheli sconfessa Sansa: “Il progetto è già fatto, il suo non lo conosco”

Genova. Per la Gronda “aspettiamo che Aspi ci risponda, è questa la firma che manca”. Ma il governo condivide il progetto alternativo della mini Gronda proposto da Ferruccio Sansa e dalla coalizione giallorossa che lo sostiene? “Il progetto della Gronda è già fatto. Io non conosco il progetto di Sansa, non l’ho visto, quando gli ho parlato io mi ha detto che era d’accordo sulla Gronda”.

Nuova tappa a Genova per la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Che a margine di un convegno della Uil, quando mancano solo dieci giorni al voto per le regionali, smentisce di fatto il programma condiviso dal suo stesso partito e dal Movimento 5 Stelle, a favore del raddoppio della A7 ma non di quello della A10, ritenuto troppo impattante per il territorio.

... » Leggi tutto