Incontri amichevoli di settore giovanile (Figc)

Nel ricordare che le norme attuali prevedono che le Gare Amichevoli di Settore Giovanile debbano essere autorizzate dagli organi preposti e in ottemperanza al CU n.22 del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato in data 7/9/2020 di seguito sono indicate le procedure da seguire per effettuare le relative richieste di autorizzazione.

Preme ricordare che l’art. 63 comma 1 delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) così recita circa la presenza dell’arbitro federale: “Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili “esordienti”‘ e “pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società”.

