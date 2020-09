L’europarlamentare Massimiliano Salini incontra i candidati di Forza Italia-Liguria Popolare

Villanova d’Albenga. Si è svolto a Villanova d’Albenga un incontro con il parlamentare Europeo On. Massimiliano Salini, che ricopre anche l’incarico di Coordinatore Regionale della Lombardia per Forza Italia, alla presenza del coordinatore provinciale di Forza Italia Marco Melgrati, con i candidati di Forza Italia: Eraldo Ciangherotti, Consigliere Comunale di Albenga e Consigliere Provinciale, Doriana Rodino, Assessore alla Cultura, Musei, Promozione turistica, Campus Universitario, Politiche Giovanili e Pari opportunità di Savona e Valeria Grippo in Palmieri, moglie del Notaio Palmieri, figlio del Notaio che per anni ha operato in Alassio, alla prima esperienza amministrativa ma molto motivata.

All’incontro era presente, in qualità di ospite, in quanto sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, anch’esso candidato nella lista Forza Italia – Liguria Popolare. Assente giustificato per motivi di lavoro Fabrizio Ghione, Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cairo Montenotte, il quinto candidato nella lista Forza Italia – Liguria Popolare.

