L’università Pegaso sceglie Imperia come nuova sede di esami, Scajola: «Unisce formazione, sport e turismo»

Imperia. La città di Imperia punta su formazione e sport. Nei mesi scorsi, il Comune aveva pubblicato una manifestazione d’interesse per l’affidamento di un servizio di integrazione dell’offerta formativa ai fini dello sviluppo del territorio. Questo ha portato l’università telematica Pegaso, che può vantare oltre 100mila iscritti in tutta Italia, a scegliere il Capoluogo del Ponente come sua nuova sede di esami. Le sessioni si svolgeranno a Villa Grock e nella Biblioteca Civica Lagorio. All’interno di quest’ultima sarà presente stabilmente una segreteria per informazioni e iscrizioni.

... » Leggi tutto