Manesseno, furgone si schianta contro un cancello: gravi due operai che facevano consegne

Sant’Olcese. Grave incidente questo pomeriggio a Manesseno, frazione di Sant’Olcese vicino a Bolzaneto in Valpolcevera. Un furgone con due dipendenti di una ditta che trasporta mobili si è schiantato contro un cancello a bordo strada.

Nell’impatto un uomo di 39 anni ha riportato lesioni molto gravi a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso con l’elicottero dei vigili del fuoco. Il collega è meno grave ed è stato trasportato in ambulanza al Villa Scassi di Sampierdarena, sempre in codice rosso per dinamica.

