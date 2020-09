Nascita di Leone Iacobucci, gli auguri alla neo-mamma dalla Fondazione Chiappori di Ventimiglia

Imperia. A nome della Fondazione Chiappori, il presidente Domenico “Nico” Martinetto si congratula con la neo-mamma Federica Cozza, direttrice della Rsa di Latte, per la nascita ieri mattina a Imperia del figlio Leone. «A Federica, e al papà Massimiliano Iacobucci vanno i nostri auguri per il lieto evento – dichiara Martinetto – Non vediamo l’ora di conoscere il piccolo Leone, che ha fatto diventare ancora una volta nonni tutti gli ospiti della residenza sanitaria di Latte».

