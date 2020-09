Niero (Pd): “Ciclo integrato nella gestione dei rifiuti, riduzione delle tariffe”

Liguria. “Uno dei nostri punti programmatici è quello di un piano regionale sui rifiuti che tenga conto dell’intero ciclo di vita del prodotto: questo significa incentivare a produrre meno rifiuti, con un più facile smaltimento e recupero. Per questo serve creare una filiera di recupero di materiale e riconversione di energia più vicina possibile, evitando così enormi costi di trasporto e riducendo al tempo stesso l’impatto ambientale”.

Così il candidato alle elezioni regionali in Liguria per il Pd Massimo Niero, sindaco e consigliere provinciale, interviene sul tema rifiuti, anche alla luce della sua azione nel nuovo piano e Ambito Unico per il savonese.

