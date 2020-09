Nuova Spa ad Albenga? Il progetto prende forma in località Cianciarin

Albenga. Si stanno muovendo passi concreti verso la chiusura della procedura di liquidazione della società Ecoalbenga.

Decisivo potrebbe essere il progetto presentato dalla Aimeri Consulting che si è proposta di acquistare il terreno in Località Cianciarin dove, attraverso il recupero delle risorse idriche da fanghi di depurazione, si potrà alimentare una caldaia in grado di generare calore che potrà essere utilizzato per la realizzazione di un centro benessere con annessa SPA.

