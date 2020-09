Piaggio Aerospace, dagli Stati Uniti nuovo ordine per un Avanti EVO

Villanova d’Albenga. Mentre prosegue secondo programma il processo di individuazione di un nuovo proprietario per i suoi complessi aziendali, arriva per Piaggio Aerospace un nuovo ordine dagli Stati Uniti: il costruttore di aeromobili ha infatti annunciato oggi di aver venduto un P.180 Avanti EVO di nuova fabbricazione alla Mid-South Services Inc., una società con sede a Clearwater, Florida.

Il velivolo, la cui consegna è prevista nella prima metà del prossimo anno e che avrà un impiego sia privato sia commerciale, avrà una configurazione VIP per 7 passeggeri. Sarà inoltre dotato di un serbatoio supplementare, che permetterà al velivolo una maggiore autonomia di volo.

