Raccolta funghi, al via la nuova stagione. Tosi (M5s): “Normativa da migliorare”

Genova. “Inizia una delle stagioni più attese e come sempre invitiamo tutti, cittadini ed enti, non solo alla massima prudenza ma anche al rispetto delle regole, troppe volte disattese: raccogliendo le segnalazioni dell’Associazione Unione fungaioli italiani e degli appassionati che frequentano i boschi, infatti, abbiamo appreso che sono in troppi ad aggirare la legge regionale che norma comportamenti e stabilisce limiti e obblighi. Al netto di chi si ostina a riporre i funghi raccolti nei sacchetti di plastica (pratica vietata da anni!) e a superare anche abbondantemente il limite massimo dei 3 kg giornalieri di porcini per persona, a colpirmi nel corso degli anni è stato il mancato controllo da parte della Regione sui Consorzi che rilasciano i tesserini per la raccolta dei funghi”, dichiara il consigliere uscente e candidato alle Regionali 2020 Fabio Tosi.

Che poi ricorda: “A questo riguardo, a luglio del 2019, in V Commissione (Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità) era stata votata all’unanimità la mia proposta di risoluzione per la trasmissione, da parte dei Consorzi autorizzati da Regione per la vendita dei tesserini, dei dati relativi agli introiti derivanti dalla vendita. Grazie al nostro testo, ottenemmo che tutti i Consorzi, senza distinzioni, dovevano comunicare i dati degli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 entro e non oltre metà settembre 2019. La risoluzione impegnava altresì l’assessore competente a riferire anche sull’esito delle attività di controllo svolte entro il 27 settembre 2019”.

