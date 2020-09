Sanremo. Circa duecento persone si sono radunate alla Gelateria del Porto, in corso Nazario Sauro a Sanremo, per prendere parte a un brindisi elettorale a favore dell’assessore uscente e capolista di “Cambiamo con Toti” per la circoscrizione imperiese Marco Scajola, organizzato dal gruppo Cambiamo con Toti – Riviera dei Fiori.

... » Leggi tutto