Scuole, lotta contro il tempo per aprire il 14: per 800 studenti il Comune ha affittato spazi extra

Genova. Meno quattro giorni e le scuole sono ancora un cantiere, ultimi ritocchi, stuccature, impianti da collegare, guarnizioni e controsoffitti da mettere in sicurezza, ma anche banchi da spostare, eliminare, riportare al loro posto, materiale da smaltire e altro da recuperare. Tuttavia dal Comune di Genova sono convinti che lunedì 14 settembre, all’ora della campanella, tutti gli istituti saranno in condizione di accogliere gli studenti. Almeno per quanto riguarda quelli di elementari e medie.

Stamani a palazzo Tursi sono stati forniti i numeri degli interventi dovuti all’emergenza sanitaria, i quali si aggiungono all’operazione di verifica e messa in sicurezza degli edifici finanziata con il programma triennale 2019-2021 e riconfermata in quello 2020-2022 per un totale di oltre 20 milioni di euro.

