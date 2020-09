Windsurf: doppietta per Matteo Iachino al campionato italiano Foil

Albisola Superiore. Dopo gli impegni giovanili della Federazione Italiana Vela disputati sull’Alto Garda con Campionato Italiano Singoli e Coppa Primavela per le classi Optimist e Techno 293, il Circolo Surf Torbole non ha avuto sosta proseguendo la sua concentrata stagione agonistica e sportiva con l’innovativo campionato italiano Foil, disputato da venerdì 4 a domenica 6 settembre. Toccato il numero record di quarantatré iscritti, che rispetto ai 16 dello scorso anno non lasciano dubbi sulla tendenza dell’anno che è a dir poco “a tutto foil”.

Sarà perché la prossima Olimpiade di Parigi avrà l’iQ Foil come nuova classe per le tavole a vela, sarà perché ormai la tendenza della vela e del windsurf è decisamente volante, fatto sta che a Torbole il numero di partecipanti per il campionato italiano è stato sorprendente, se si considerano costi delle attrezzature e la breve vita della specialità. Due le discipline svolte, slalom e course race con ben otto e nove prove rispettivamente.

