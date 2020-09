Autostrade dei Fiori, i cantieri dal 14 al 20 settembre: chiusa per due notti la tratta Savona-Spotorno

Liguria. Ecco l’elenco dei cantieri autostradali che, in situazioni particolari, dal 14 al 20 settembre potrebbero creare rallentamenti al traffico sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-Ventimiglia di competenza di Autostrada dei Fiori.

Dalle 22 del 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre la tratta Savona-Sportorno della A10 sarà chiusa al traffico; dalle 22 di martedì 15 settembre alle 6 di mercoledì 16 settembre, invece, sarà chiusa la tratta Spotorno-Savona, in direzione opposta. Ciò per consentire di effettuare ispezioni dettagliate delle gallerie. Gli orari e le date potrebbero subire variazioni in caso di rinvio dei lavori causa maltempo o conclusione anticipata.

