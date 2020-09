“Cena in bianco”, il ricavato alla Croce Bianca: dalla ‘Vecchia Albenga” oltre 4mila euro per la PA

Albenga. Si è svolta questa mattina (11 settembre), presso la sede della croce bianca di Albenga, una breve cerimonia per la consegna del ricavato della “Cena in Bianco”, organizzata ad agosto dalla Vecchia Albenga. La presidentessa Marisa Scola ha consegnato nelle mani del Presidente Dino Ardoino un assegno di 4.200 euro felice per la riuscita della manifestazione che, fino all’ultimo, era stata in forse a causa delle difficoltà organizzative causate dalla situazione pandemica ma che alla fine e’ stata realizza con la collaborazione dell’amministrazione comunale, dei consiglieri comunali dei soci della Vecchia Albenga e dai militi della Croce bianca nel parco del seminario, dando ottimi frutti.

Scola si e’ dichiarata “felice e orgogliosa di aver aiutato anche in questo anno difficile la Croce Bianca con il cospicuo contributo ricavato e ha ribadito che la Vecchia Albenga sarà sempre al fianco della Pubblica Assistenza Ingauna”.

