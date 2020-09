Genova. Sono 82 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria in base ai 2.712 tamponi analizzati nelle ultime ventiquattr’ore. È il dato contenuto nel nuovo bollettino emesso dalla Regione sull’emergenza sanitaria. In particolare sono 53 i contagi in provincia della Spezia, 20 quelli nella città metropolitana di Genova. Non si registrano decessi.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

... » Leggi tutto