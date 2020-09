“La scuola siamo noi, ma nessuno ci ha coinvolto”: studenti in assemblea, il 25 manifestazione anche a Genova

Genova. “La scuola siamo noi, è materia nostra e nonostante ciò durante il lockdown centinaia di migliaia di ragazzi sono stati abbandonati dalla scuola e oggi al momento della riapertura delle nostre scuole nessuno ci ha interpellati per consultarci” dice al microfono Lucia Piccolo, studentessa del liceo Gobetti e portavoce del coordinamento 16cento.

Il coordinamento, nato una settimana fa, si pone l’obiettivo di raccogliere le esperienze delle scuole genovesi “per confrontare i problemi e formulare proposte” spiega ancora. Oggi un centinaio di ragazzi insieme a qualche docente si sono scambiati il microfono in piazza Matteotti. Amanda Pederzolli e Alessandro Demartini, rappresentati di istituto del liceo Colombo concordano: “Non siamo mai stati chiamati a nessuna riunione, nessuno ci ha coinvolto nelle decisioni e solo oggi ci sono state date le istruzioni in vista dell’apertura di lunedì: “Partiremo tutti in presenza – spiegano – anche se non ci è chiaro come nelle nostre aule che sono molto piccole sarà fatto il distanziamento, al momento sappiamo solo che sono arrivati i banchi singoli ma su come saranno suddivisi gli è spazi nessuno ci ha detto nulla”.

