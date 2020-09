Mafie, Melis (M5S): “Lotta al fenomeno della criminalità organizzata centrale nella nostra agenda politica”

Regione. “‘Speculare sui bisogni è l’arte del profitto, e le mafie sono la massima espressione di quest’arte’”, ha giustamente scritto Roberto Saviano in un suo puntuale intervento su ‘The Guardian’ dello scorso aprile. Da anni, infatti, ne abbiamo contezza in tutti i settori: imprese multiservice (tra cui mense, disinfezioni, pulizie), servizi sanitari, distribuzione di generi vari (dagli alimentari ai carburanti), trasporti, rifiuti, pompe funebri. Potremmo andare avanti all’infinito, tanto è purtroppo lunga la lista delle attività che da sempre fanno gola alle mafie. Se allo scenario aggiungiamo la pandemia da Covid-19, poi, gli spazi di manovra in cui le organizzazioni potranno muoversi si fa ancora più ampio”. Lo dichiara il consigliere uscente e candidato alle Regionali del M5S Andrea Melis.

“Dobbiamo dunque tenere alta l’attenzione, soprattutto nella ripresa: ora e in un futuro prossimo rischiamo infatti di vedere la criminalità organizzata sempre più attiva. Certamente, per arginare questo scenario, dobbiamo vigilare su tutti i settori senza eccezioni, e non certo auspicare l’eliminazione “per almeno due anni” del codice appalti e dei certificati antimafia, come ha sciaguratamente dichiarato il presidente di Regione Liguria lo scorso aprile. La guardia non va abbassata nemmeno per due secondi, altro che per due anni!”.

