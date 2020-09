Rio Fasceo e Carendetta, Mai: “Fondi per Albenga? Il merito non è di Tomatis”

Albenga. “Comprendo che non voglia far sapere che Regione Liguria ha il merito di questi lavori che metteranno in sicurezza, dopo anni, una zona importante del nostro territorio. Tuttavia queste polemiche non lo porteranno da nessuna parte. Pensi piuttosto a preparare i progetti per il secondo lotto. Parla tanto, ma a oggi non ha ancora fatto nulla”. Lo dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai in risposta al sindaco Tomatis riguardo ai lavori di messa in sicurezza del rio Fasceo e Carendetta (leggi qui).

Il primo cittadino ingauno aveva accusato l’assessore regionale di aver girato un video promozionale nella zona “senza aver alcuna autorizzazione e disattendendo tutte le norme sulla sicurezza nei cantieri” e di “fare campagna elettorale denigrando l’operato dei Comuni” atteggiamento definito “infantile e poco costruttivo”.

