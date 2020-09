Settimana europea della mobilità, a Genova pedalate collettive e incontri “green”

Genova. Anche Genova partecipa dal 16 al 22 settembre alla Settimana Europea della Mobilità (SEM), l’iniziativa promossa e sostenuta dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente che punta ad avviare i centri urbani di tutto il vecchio continente sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita.

La Settimana Europea della Mobilità, giunta alla 19esima edizione, ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune di Genova, dove si svolgeranno una serie di appuntamenti per scoprire come muoversi in città utilizzando il meno possibile l’auto privata, preferendo veicoli più ecologici come biciclette, monopattini elettrici e tutti i mezzi del trasporto pubblico (bus, metrò, treni, ascensori e cremagliere), oltre alla mobilità pedonale.

