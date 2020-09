Provincia. Tpl Linea informa che da lunedì 14 settembre entreranno in vigore gli orari invernali (il dettaglio a questo link).

Come ogni anno, nelle prime giornate del calendario scolastico, sino a quando non entreranno in vigore gli orari definitivi delle lezioni, le “corse bis” di ritorno verranno rimodulate sulla base delle singole comunicazioni degli istituti scolastici.

... » Leggi tutto